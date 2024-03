Dois homens, de 34 e 46 anos, que foram detidos em 2023 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 400 tabletes de maconha comprados na região de fronteira com o Paraguai, foram presos na quarta (13) e quinta (14) em Muriaé.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles são da cidade mineira e foram detidos, inicialmente, em janeiro do ano passado na BR-267, em Bataguassu, no Estado do Mato Grosso do Sul, distante 1.300 quilômetros de Muriaé.

De acordo com a PRF, a dupla viajava em carro de cor preta quando foram parados e fiscalizados. Dentro do porta-malas foram encontrados 474 tabletes de maconha. Na época, os homens disseram que buscaram a droga na cidade de Paranhos, na região de fronteira com o Paraguai, e receberiam R$ 10 mil pelo transporte.

A droga, o carro e celulares foram apreendidos e os homens detidos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Bataguassu, entretanto, os dois homens foram colocados em liberdade logo depois.

Mandados de prisão

A PM em Muriaé esclareceu que a Polícia Federal (PF) deu continuidade às investigações e por meio de uma representação à Justiça Federal foram expedidos mandados de prisão contra os homens.

As polícias Federal e Militar fizeram uma ação em conjunto e conseguiram prender os homens em Muriaé, nesta semana. Eles foram encaminhados para a Delegacia e estão à disposição da Justiça.