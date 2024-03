A carga de um caminhão que carregava caixas com produto biológico contaminante foi furtada, após o veículo se envolver em um acidente, no km 819, da BR 381, no município de Careaçu, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (15).

O veículo tinha como destino um laboratório de Belo Horizonte para análise das substâncias. Após o ocorrido, o baú foi arrombado e, mesmo o condutor informando aos suspeitos do risco de contaminação, parte da carga foi furtada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu no local para as providências legais. Não houve derramamento da carga, material danificado ou contaminação ao meio ambiente.

A PRF orienta que, caso esta carga seja avistada em local inapropriado, a vigilância sanitária de sua cidade e empresa que faz coleta de resíduos hospitalares seja acionada para a realização do adequado descarte.