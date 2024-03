Nessa quinta-feira (14), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu cinco jovens e um homem por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em municípios da Zona da Mata mineira. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e tiveram seus materiais apreendidos.

Em Ouro Branco, após a confirmação de denúncias, os militares abordaram um jovem de 26 anos no Bairro Belvedere e localizaram 40 pinos de cocaína com ele.

FOTO: PMMG - Tráfico em Ouro Branco

Ainda conforme a ocorrência, no período da tarde, a PM recebeu informações de que estaria acontecendo tráfico de drogas no km 4 da Rodovia MG-270, em Entre Rios de Minas. Por causa disso, a guarnição se deslocou até o endereço e abordou dois jovens, de 19 e 21 anos. Com eles foram encontradas uma barra de maconha, 14 papelotes de cocaína e uma porção dessa substância, uma balança de precisão e materiais utilizados no comércio de drogas.

FOTO: PMMG - Tráfico em Entre Rios de Minas

Já em Conselheiro Lafaiete, a Polícia Militar realizou monitoramento e acompanhamento de uma movimentação suspeita no Bairro Gagé, devido a denúncias de tráfico de drogas na região. Após confirmação das informações, um veículo suspeito foi seguido até o Bairro Siderúrgico. No local, os militares abordaram os ocupantes do carro, um jovem de 19 e um homem de 38 anos, e acharam 26 papelotes de cocaína, cinco pinos da mesma substância, duas porções do entorpecente, uma porção e uma pedra de crack, uma faca e material para dolagem.

FOTO: PMMG - Tráfico em Conselheiro Lafaiete

No município de Piranga, um jovem de 21 anos foi abordado pela PM após receberem informações de que ele teria saído da cidade de Conselheiro Lafaiete para o município de Viçosa para buscar drogas. Com ele foram encontradas uma barra de cocaína, uma barra de crack e R$ 120,00 em dinheiro.

FOTO: PMMG - Tráfico em Piranga