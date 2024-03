Um adolescente, de 17 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) na noite dessa sexta-feira (15) por suspeita de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em Rio Novo.



De acordo com a ocorrência, o caso ocorreu durante a operação Batida Policial, onde o garoto foi abordado por causa de uma atitude suspeita. Com ele, os militares encontraram um revólver Rosse de cal. 22, que possuía 7 munições, e outras 36 munições do mesmo calibre dentro de um pote.

Os materiais foram apreendidos e o suspeito encaminhado para a Delegacia de Polícia.