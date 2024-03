Um motociclista de 20 anos morreu após a moto em que ele estava bater de frente com um carro na MGC-482, em Carangola, na tarde desse domingo (17).

À Polícia Militar Rodoviária (PMRv) o motorista do carro afirmou que o jovem invadiu a contramão de direção na altura do km 35 e ele não conseguiu evitar a batida. A morte do motociclista foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Apenas um passageiro que estava no carro sofreu escoriação no dedo da mão, mas recusou atendimento médico.

A perícia técnica foi acionada e depois dos trabalhos de rotina liberou o corpo para a funerária de plantão. O carro foi removido depois de ser verificado que o licenciamento estava irregular desde 2022. Já a moto foi liberada para os familiares da vítima.