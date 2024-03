Um adolescente de 17 anos foi apreendido após a Polícia Militar (PM) encontrar mais de 100 pedras de crack dentro de uma sacola que ele jogou no chão ao fugir da abordagem, na noite desse domingo (17), em Barbacena.

A PM disse que recebeu denúncias de venda de drogas no Bairro Funcionários e foram verificar os fatos. No local viram o adolescente de bicicleta e, quando ele percebeu a presença policial, arremessou um objeto no chão. Ele foi alcançado quando tentava entrar em casa.

Durante busca pessoal os militares encontraram no bolso do adolescente um celular e R$ 100 em dinheiro. Ele foi questionado sobre o material dispensado e negou a posse, assim como a origem do dinheiro encontrado. A ação foi acompanhada pela irmã do menor, uma jovem de 20 anos.

Dentro da sacola dispensada pelo adolescente a PM encontrou 11 pedras de crack embaladas e prontas para a venda.

O suspeito foi apreendido e encaminhado para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



Tags:

Drogas | Polícia