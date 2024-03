Na noite desse domingo (17), um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) por suspeita de disparo de arma de fogo no Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com a ocorrência, após uma denúncia anônima, ele foi abordado por militares enquanto portava uma pistola finca pinos, que tem capacidade de disparar com munição de calibre 22. Além do armamento, também foram encontradasoito munições do mesmo calibre.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente.