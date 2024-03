Um homem de 40 anos foi detido com uma garrucha e um simulacro de revólver depois de tentar fugir de uma abordagem policial com a manobra conhecida como “cavalo de pau”, no Distrito de Furtado Campos, em Rio Novo.

A Polícia Militar (PM) fazia uma operação na tarde dessa segunda-feira (18) quando viu que o homem praticava direção perigosa no local. Ao ver os policiais, ele fez a manobra conhecida como “cavalo de pau” e tentou fugir.

Entretanto, os militares conseguiram abordar o motorista. Durante revista no carro os policiais encontraram uma garrucha calibre 22, um simulacro de revólver e um celular.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.



Tags:

PM | Polícia