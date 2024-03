Dois homens de 22 e 28 anos, respectivamente e uma mulher de 22 anos foram presos nessa terça-feira (19) em operação conjunta das Polícias Militar e Civil, ocorrida em Cataguases, em função dos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

Durante a abordagem, os policiais ordenaram que os ocupantes do veículo desembarcassem. O condutor, ao perceber a presença policial, tentou fugir, mas foi contido pela viatura da Polícia Civil. Em outra tentativa, o condutor lançou o veículo em direção aos policiais, que reagiram disparando em direção ao pneu do veículo.



Depois do cerco, os ocupantes foram abordados e identificados. Dois deles já eram conhecidos no meio policial e oriundos da cidade de Viçosa. Um deles, de 28 anos, possuía mandado de prisão em aberto.

Durante a busca no interior do veículo, foram encontrados uma arma de fogo com dois carregadores municiados, um colete balístico e drogas.



Além disso, constatou-se que se tratava de um veículo roubado com sinais de adulteração.

Os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo, sendo encaminhados ao sistema prisional. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento.



Ainda de acordo com a Delegacia de Polícia Civil, com a ação conjunta, Cataguases alcançou a marca de 100% de esclarecimento dos homicídios ocorridos na cidade entre 2023 e 2024.