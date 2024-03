Nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com o apoio da Polícia Militar (PMMG) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), realizaram uma operação conjunta de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes e à pedofilia em Bicas, localizada na Zona da Mata mineira, e no Rio de Janeiro.

A ação teve como objetivo principal desmanchar uma rede de compartilhamento, armazenamento, comercialização e difusão de conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças, "com o intuito de satisfazer a lascívia de busadores sexuais", segundo a corporação.

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos respectivos estados. Nos locais foram apreendidos celulares, mídias, pen drives e outros materiais eletrônicos, que serão encaminhados à perícia técnica para análise detalhada.

As investigações seguem em andamento.

