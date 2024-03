Quase 300 pinos de cocaína foram encontrados escondidos em arbustos perto de um curral no Bairro Santa Rosa, em Visconde do Rio Branco, no fim da tarde dessa quarta-feira (20).

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que no final da Rua Diamante, em um curral com gados, uma pessoa guardava e comercializava drogas.

Quando uma equipe chegou ao local viu um homem de 32 anos arremessar algo no telhado e fugir em direção a um matagal extenso; ele não foi alcançado. No curral a PM encontrou um saco de ração que tinha uma barra de maconha, duas pedras brutas de crack, uma balança de precisão e materiais para embalagem de drogas.

As equipes solicitaram o apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) e durante as buscas, em meio aos arbustos, foi encontrada uma embalagem plástica com 265 pinos de cocaína, duas pedras de crack, nove buchas de maconha, dois pacotes com pinos eppendorf para embalar drogas e uma munição calibre 32 picotada.

Em uma das embalagens os policiais encontraram uma etiqueta com endereço do homem e o nome de uma mulher. As equipes foram ao endereço e a mulher, de 30 anos, contou ser companheira do suspeito e assumiu ter comprado os pinos que ele usava para acondicionar a droga.

Ela então recebeu voz de prisão em flagrante por associação para o tráfico de drogas e foi encaminhada para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



Tags:

Drogas | PM | Polícia