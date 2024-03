O presídio de Ubá suspendeu por tempo indeterminado todas as visitas após casos de tuberculose e sarna serem confirmados. A informação foi repassada ao Acessa nesta quinta-feira (21) pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Segundo a Sejusp,as providências sanitárias, de higiene e médicas estão sendo tomadas para evitar a proliferação de casos de escabiose (sarna), furunculose e síndromes respiratórias (tuberculose e gripe) no local. A unidade prisional não receberá nenhum novo preso ou fará transferências.

"O Presídio de Ubá dispõe de equipe de saúde com médico e enfermeira, cedidos pela prefeitura municipal, que trabalha no local de segunda a sexta-feira. Todos os presos estão passando por testes para averiguar a possível contaminação por tuberculose.

Informamos, ainda, que um preso foi internado no Hospital São Vicente de Paulo, em Ubá, com tuberculose confirmada; entretanto, teve a prisão convertida em domiciliar por decisão judicial. Há, também, quatro presos em tratamento de tuberculose na unidade prisional, com a doença já controlada. Além destes, outros 13 aguardam o resultado de exames", destacou a Sejusp.