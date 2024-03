Um adolescente de 15 anos morreu, nesta quinta-feira (21), ao cair da garupa da moto por causa de óleo derramado na Rua Bernado Guimarães, Bairro Triângulo, em Conselheiro Lafaiete. O condutor de 21 anos, irmão da vítima, foi encaminhado com vida ao Hospital Maternidade São José.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CB), o jovem trafegava pela via quando encontrou uma extensa faixa de óleo derramado, o que o fez deslizar e, consequentemente, cair.

Com o impacto, o condutor sofreu traumatismo craniano, possível fratura em membros superiores, relatando forte dor no tórax e lombar. O irmão mais novo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A reportagem tentou entrar em contato com o Hospital, porém não conseguiu o atual estado de saúde do jovem até o fechamento da matéria.

Para evitar futuros acidentes, uma equipe de Bombeiros espalhou serragem na mancha de óleo que estava sobre a pista.

As equipes da Polícia Militar e o perito da Polícia Civil foram acionados.