Uma adolescente de 17 anos e um jovem de 18, com diversas passagens por tráfico de drogas, foram detidos com mais de 300 pinos de cocaína na MG-285, em Piraúba, no fim da noite dessa sexta-feira (22).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) faziam uma operação antidrogas na rodovia quando, no km 85, abordaram o casal que estava sentado debaixo de uma árvore.

Durante busca pessoal os militares encontraram 308 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha e R$ 388 em dinheiro fracionado em notas de R$ 10, R$ 20 e R$ 50.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e a adolescente de apreensão, sendo os dois conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Ubá, juntamente com o material apreendido.



