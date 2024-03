Um jovem de 28 anos foi detido com uma pistola e munições dentro do carro na LMG-850, em Astolfo Dutra, no início da noite desse sábado (23).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazia uma fiscalização de trânsito quando, na altura do km 19, o veículo foi abordado.

Os policiais suspeitaram que o rapaz poderia transportar alguma coisa irregular e fez uma vistoria no carro. Dentro do veículo, em um porta-objetos no painel, os policiais localizaram uma pistola Taurus PT 92, calibre 9mm alimentada e carregada com 17 munições, pronta para o uso.

O jovem declarou que não tinha porte de arma de fogo e que a pistola era utilizada para defesa pessoal. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Leopoldina.



