Uma briga entre um árbitro e um jogador durante uma partida de futebol amador da Copa Society de Empresas, na noite do último sábado (23), em Visconde do Rio Branco, terminou com os dois feridos e detidos pela Polícia Militar (PM).

A PM não encontrou os envolvidos quando chegou ao local. O Nacional Atlético Clube, que cedeu o estádio para a realização da partida, lamentou o ocorrido (veja a nota abaixo).

Testemunhas contaram para a Polícia Militar (PM) que os envolvidos discutiram durante a partida e o árbitro de 55 anos golpeou duas vezes o abdômen do jogador, de 35 anos, com uma caneta.

Uma terceira pessoa, ainda não identificada, também se envolveu na confusão e atingiu o árbitro com uma cadeira. Ele teve uma fratura e uma perfuração no braço.

O jogador e o árbitro foram encaminhados para atendimento em Visconde do Rio Branco e Ubá. Depois, os dois receberam voz de prisão e foram detidos, sendo encaminhados para a Delegacia. Eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados.

Veja abaixo a nota de repúdio publicada pela diretoria do Nacional Atlético Clube e divulgada nas redes sociais:

“O Nacional Atlético Clube vem por meio desta nota repudiar veementemente os lamentáveis incidentes ocorridos durante a Copa Society de Empresas , realizada em nossas instalações no dia 23 de março.

Como instituição comprometida com os valores do desporto e da convivência pacífica, repudiamos veementemente qualquer forma de violência, seja ela física, verbal ou de qualquer outra natureza.

É importante esclarecer que o Nacional Atlético Clube cedeu o estádio para a realização do evento, porém, toda e qualquer responsabilidade sobre a organização e segurança do mesmo recai exclusivamente sobre os organizadores do evento.

Ressaltamos que nosso compromisso é com a promoção do esporte de maneira saudável e inclusiva, e condenamos veementemente qualquer comportamento que vá de encontro a esses princípios.

Esperamos que este episódio sirva como um alerta para a importância da segurança e do respeito mútuo em eventos esportivos, e reafirmamos nosso compromisso em colaborar para a construção de um ambiente esportivo mais seguro e saudável para todos os envolvidos”.