As igrejas católicas de Muriaé celebram neste domingo (24), o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, relembrando a entrada de Jesus em Jerusalém.

Na manhã de hoje, aconteceu a benção dos ramos na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Em seguida aconteceu procissão em direção a Matriz São Paulo, onde foi celebrada missa.

A Matriz São Paulo estará celebrando ainda missas às 9h30, 17h30 e 19h30, com benção dos ramos.

HORARIOS DAS MISSAS NAS COMUNIDADES

7h–Sagrado Coração (Santo Antônio). Procissão saindo da Quadra com Benção dos Ramos.

9h-São Vicente (Bico Doce). Procissão saindo da Rua Dona Raimunda, 67, casa da Sirlei, com Benção dos Ramos.

17h30-São Francisco (B. São Francisco). Procissão saindo da Rua Alcir Pires Vermelho 268 casa da Zumira , com Benção dos Ramos

19h–N.Sra. das Graças (Vale do Castelo). Procissão saindo da Rua Sebastião José Rodrigues, casa do Derli, com Benção dos Ramos