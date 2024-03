Dois jovens, de 18 e 28 anos, foram detidos após tentarem fugir da abordagem da Polícia Militar (PM) no Bairro São Domingos, em Ubá, na noite dessa terça-feira (25). As equipes apreenderam crack e cocaína.

A PM fazia um patrulhamento pela região quando, na Rua São Bartolomeu, viu que três suspeitos fugiram ao perceber a presença policial. Dois deles foram alcançados e abordados.

Durante buscas no local os policiais encontraram 104 pedras de crack e 77 pinos com cocaína. Com um dos jovens foi achado um radiocomunicador e R$ 178 em dinheiro.

A dupla foi detida e encaminhada para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



Tags:

Drogas