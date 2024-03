Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil de Minas Gerais incinerou em torno de 170 quilos de drogas, em São João del-Rei. Os materiais haviam sido apreendidos nos últimos meses em ações policiais.

Segundo a corporação, seguindo os protocolos legais e com autorização judicial, os trabalhos contaram com a presença de fiscais da Vigilância Sanitária do município, além de policiais civis e profissionais que conduziram o manuseio do forno de alta temperatura, onde foi realizada a queima do material.