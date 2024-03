Dois jovens, de 20 e 28 anos, foram detidos e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com drogas e dinheiro em Conselheiro Lafaiete e Congonhas, nessa terça-feira (26).

A Polícia Militar (PM) fazia um patrulhamento pelo Bairro Siderúrgico, em Conselheiro Lafaiete, quando abordou um rapaz de 20 anos e um dos menores. Três pedras de crack e R$ 237 em dinheiro estavam com eles.

À noite, também durante patrulhamento, um casal foi abordado no Bairro Residencial Gualter Monteiro, em Congonhas. O rapaz de 28 anos e a outra adolescente estavam com duas porções de cocaína, R$ 40 em dinheiro, dois celulares e com sacolas utilizadas para embalar drogas.

Todos foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



Tags:

Drogas | Polícia