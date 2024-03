O corpo de um jovem de 23 anos foi encontrado na estrada da comunidade rural do Coura, em Viçosa, nessa quarta-feira (27). A vítima, segundo informações fornecidas pelo próprio pai, teria sido sequestrada na última terça (26) pelo suposto autor que o fez entrar em um veículo.

De acordo com a ocorrência, o suspeito bateu na porta da casa do jovem e os dois saíram andando para a casa dele. Minutos após a saída do filho, o pai os seguiu pela Avenida Gumercindo Inglesias e, em determinado ponto, viu que ele foi forçado a entrar em um carro prata.

Em denúncia, o pai da vítima confirmou quem era dono do veículo, o que possibilitou a verificação dos envolvidos. A Polícia Militar (PM) realizou buscas nos bairros Amoras, Laranjal e Boa Vista, porém nenhum deles foi localizado.

Por volta das 6h da manhã dessa quarta, a corporação recebeu informações que havia um corpo na estrada da comunidade rural. No local, constataram que havia um corpo com diversas lesões de disparos de arma de fogo. A perícia esteve no local e liberou o corpo para a funerária.

Em rastreamento, um autor foi localizado e detido pela suspeita de participação no crime. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Policia Judiciária.