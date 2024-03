Nesta quinta-feira (28), um jovem, de idade não identificada, foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por posse irregular de arma de fogo, em Nova Viçosa.

Segundo a corporação, a operação de busca e apreensão se deu a partir de uma ocorrência de ameaça do suspeito, já conhecido no meio policial. Durante as buscas na residência do jovem foram localizados um revólver cal. 32, uma luneta, um HT e três coldres.

O suspeito e os materiais foram levadoa à Delegacia de Polícia.

