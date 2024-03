No mercado de eventos, o bolo e o guaraná deixaram de ser o ponto alto da festa. Isso porque, para uma festa ter um diferencial, atrações que geram experiência são considerados 'a cereja do bolo'. É por esse motivo que as organizações de festas têm investido em peças como cabines de fotos, túneis de fundo infinito, telefones que deixam recados e móveis de Led.

Para Hugo Canavez, dono da Fábula Eventos Criativos, o público deseja entretenimento com qualidade. "É importante entender a demanda do público e estar pronto para suas exigências", explica.

Atualmente, os eventos têm se tornado cada vez mais especiais e com identidades mais desenhadas. Por isso, o mercado vêm investindo em novidades, aumentando o leque de serviços e movimentando o setor. A entrega do serviço fica, dessa forma, mais personalizada.

"Não basta mais ter um DJ ou uma banda de qualidade. É necessário entreter e entregar verdadeiras lembranças aos convidados", finaliza Canavez.