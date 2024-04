Um motociclista de 34 anos morreu após uma colisão frontal com um carro na BR-267, em Argirita, na tarde desse domingo (31). O passageiro da moto ficou gravemente ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, de 57 anos, é de Juiz de Fora e seguia para a cidade quando, no km 40, entrou na contramão de direção e bateu de frente com a moto que seguia no sentido contrário, para Argirita.

O motociclista morreu no local e o passageiro, morador de Cataguases, foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora. O nome dele não foi revelado porque a PRF informou que ele ainda não tinha sido identificado.

O motorista do carro teve lesões leves e foi encaminhado para o Posto de Saúde de Maripá de Minas.

O corpo do motociclista foi encaminhado pela funerária para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina.