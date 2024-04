Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (29) no Bairro Nova Viçosa, em Viçosa. O irmão da vítima contou que os dois estavam em uma moto quando a vítima foi morta. O rapaz estava em regime semiaberto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o rapaz caído na Rua Chotaro Shymoia. O irmão do jovem, sem idade informada, contou que estava no Centro da cidade, em uma moto com o irmão, quando ouviu um estampido e uma outra moto se aproximou com dois ocupantes.

Eles estavam com roupas escuras e o passageiro, que estava armado, pediu que os irmãos descessem da moto e, em seguida, atirou contra o jovem. Ele caiu no passeio e morreu no local.

O suspeito dos disparos então embarcou na moto e, junto com o motorista, fugiu no sentido da Rua Maria Clementina Ladeira, que dá acesso ao interior do Bairro Nova Viçosa.

Segundo a PM, a vítima estava em regime semiaberto e tinha o benefício da saída temporária de sete dias. Os familiares não souberam dizer se o jovem estava sendo ameaçado.

A PM fez rastreamento, mas ninguém foi detido.