Um homem de 33 anos foi detido após ameaçar os vizinhos com uma arma em Viçosa, na tarde da última sexta-feira (28). A arma foi apreendida.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o homem ameaçava os vizinhos com a arma na Rua José Dias Duarte, no Bairro Nova Viçosa. No local, o suspeito confirmou a informação.

Aos policiais, ele disse que o fato ocorreu por causa de uma negociação de um terreno que comprou.

Durante as buscas, a PM encontrou no quarto do home um coldre, um porta-carregador, um radiocomunicador, uma arma de fogo calibre 32, um cinto compartimentado e uma luneta.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.