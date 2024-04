Dois homens, que não tiveram as idades reveladas, furtaram um cobrador que faz a linha entre Juiz de Fora e Bicas, no último sábado (30). De acordo com a Polícia Militar (PM), o cobrador do coletivo, ao realizar a cobrança das passagens, recebeu como resposta dos dois autores que não teriam dinheiro naquele momento e que pagariam na rodoviária de Bicas através de pix à empresa. Ao chegar na rodoviária de Bicas, o cobrador determinou que os dois passageiros descessem pois não iriam continuar a viagem sem o pagamento, neste momento, um dos autores mostrou uma arma na cintura e determinou que seguissem viagem.

Na cidade de Juiz de Fora, no Bairro Jardim Esperança, os autores desceram e furtaram da vítima o celular e uma pochete contendo R$1.300 em espécie. Até o momento ninguém foi localizado.