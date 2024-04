Dois homens, de 42 e 49 anos, foram detidos por venderem drogas dentro de uma casa no Bairro Araçá, em São João del-Rei, no fim da tarde dessa segunda-feira (1º).

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia anônima que um homem, do Estado de São Paulo, estaria com uma carga de drogas e junto com um familiar, o outro suspeito detido e dono do imóvel, vendia os entorpecentes.

As equipes foram mobilizadas e na proximidade da casa viram uma pessoa sair do imóvel e que ao perceber a presença policial, jogou um objeto e fugiu. Ele não foi alcançado. Foi verificado que o objeto descartado era uma pedra in natura de crack.

Os dois homens denunciados estavam dentro da casa e um deles tentou esconder um saco plástico, que também tinha crack.

Foram feitas buscas na residência e os militares encontraram uma pedra bruta de crack, do tamanho de uma caixa de fósforos, R$ 1.383 em dinheiro, 109 pinos de cocaína, material para embalar drogas e uma folha de caderno com anotações prováveis da contabilidade do tráfico de entorpecentes.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia.



