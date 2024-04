Duas apostas de Barroso e Viçosa ganharam quase R$ 600 mil cada após acertarem 15 números na Lotofácil, no concurso 3067 realizado nessa segunda-feira (1º).

Ninguém acertou os 20 números e o prêmio acumulou em R$ 1,7 milhão. O sorteio deve ser realizado nesta terça (2).

As duas apostas foram simples e ganharam R$ 594.482,43 cada. Em Barroso, o jogo foi realizado em lotérica no Centro da cidade. Já em Viçosa, a aposta foi feita em uma lotérica no Bairro João Braz da Costa Val.



