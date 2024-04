Um trabalhador da construção civil, de 33 anos, morreu após ser eletrocutado no telhado de um galpão em Barbacena, no fim da manhã dessa segunda-feira (1º). Um outro funcionário também ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido na Rua José Felipe Sad, no Bairro Boa Morte, quando um dos trabalhadores, ao manejar uma haste metálica no telhado do galpão, possivelmente para instalação de painéis de energia solar, recebeu uma intensa descarga elétrica da rede pública de transmissão.

Quando a equipe chegou para atendimento, um dos trabalhadores estava em parada cardiorrespiratória e o outro com queimaduras de segundo grau e escoriações na face.

Segundo os militares, o local era de difícil acesso e ofereceu diversos obstáculos para a estabilização, imobilização e retirada das vítimas.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e fizeram manobras de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem de 33 anos morreu no local. O segundo trabalhador, de cerca de 40 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional pelo Samu. O nome dele não foi revelado.

O acidente causou o rompimento de um dos cabos de transmissão que ficou partido em via pública, gerando ainda mais riscos para os pedestres e moradores.

A perícia da Polícia Civil e uma empresa terceirizada da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também estiveram no local.

“O Corpo de Bombeiros Militar orienta: não maneje vigas, andaimes, vergalhões ou outros objetos metálicos nas proximidades de postes e linhas de transmissão, pois você pode sofrer um grave acidente”, destacou a corporação.