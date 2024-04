O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou procedimento para acompanhar e embasar atividades com o objetivo de prevenir e combater a violência no trânsito em Varginha, no Sul de Minas, tendo em vista os reiterados registros de ocorrências envolvendo veículos, inclusive com vítimas fatais.

No final de março, o promotor de Justiça de Varginha Oziel Bastos de Amorim reuniu-se com o diretor da Guarda Civil Municipal, Marcos Cléber Sales, para discutir a questão e eventual plano estratégico para a diminuição da violência no trânsito.

Segundo o diretor da Guarda Municipal, foi firmado acordo de atuação conjunta com a Polícia Militar para a realização de operações preventivas, cujo plano está em fase final de elaboração. Também serão adotadas outras medidas, como a implantação de câmeras em toda a cidade, que serão utilizadas no monitoramento do trânsito.

O promotor de Justiça ressaltou a importância de os órgãos do Estado estarem alinhados na promoção do bem comum, em especial, a paz no trânsito.

O diretor informou que a Guarda Municipal está sempre à disposição para atender os cidadãos, que podem acioná-la pelo telefone (35) 3690-2714.