Nessa segunda-feira (1º), um jovem de 25 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Conselheiro Lafaiete.



De acordo com a ocorrência, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, localizada no Bairro Satélite. No local, um revólver cal. 22, duas munições de mesmo calibre, uma réplica de arma de fogo, anotações do tráfico de drogas e uma folha da planta maconha foram apreendidos.

O jovem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde também foram entregues os materiais levados.

Tags:

Drogas | PM | Polícia