Na última segunda-feira (1º), a Casa de Cultura da cidade de Lavras deu início a exposição da história da cidade com o objetivo de resgatar a memória e a cultura local. Os interessados em realizar a visitação podem comparecer até dia 15 de abril, de 8h às 18h.

Projetada pelo pesquisador, professor e historiador Wagner Gonçalves, a mostra, que integra o projeto Visão – Memórias e Patrimônios de Lavras e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, reúne documentos dos séculos XVIII, XIX e XX, fotos e objetos que retratam acontecimentos do município e do Estado de Minas Gerais.



Sobre o projeto

O projeto Visão, teve início em 2002, com palestras de educação patrimonial, pesquisas e apresentações tendo em vista o acervo local.