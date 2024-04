Após uma denúncia anônima, um homem de 31 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas em Andrelândia, na noite dessa quarta-feira (3). Pinos de cocaína e tabletes de maconha foram encontrados em uma mata.

A Polícia Militar (PM) recebeu as informações sobre a venda de entorpecentes no Bairro Quincas Tibúrcio e as drogas estariam escondidas em uma mata próxima.

Quando um usuário fazia contato, o homem ia até a mata, pegava a droga e voltava para fazer a entrega. Uma operação foi montada e o denunciado foi abordado. Ele tentou fugir, mas foi contido e com ele foi achado R$ 10 em dinheiro.

Outros policiais se deslocaram para a mata e encontraram uma sacola com 87 pinos de cocaína e 15 tabletes de maconha.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia.