Um drone, um revólver, cartuchos e outros materiais foram apreendidos após uma denúncia de tráfico de drogas no Bairro Nova Cidade, em Visconde do Rio Branco, na tarde dessa quarta-feira (3). Três suspeitos foram detidos.

Após a denúncia, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi ao local, na Rua Doutor Afonso Infante Vieira, e viu três suspeitos fugirem, mas eles foram alcançados.

No trajeto de fuga e na casa de um dos suspeitos, a PM encontrou um revólver calibre 38, 16 cartuchos intactos do mesmo calibre, R$ 1.637 em dinheiro, 54 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, materiais para o tráfico de drogas, três balanças de precisão, quatro celulares, duas placas de cerâmica de colete balístico com capa, uma bolsa onde o drone foi encontrado com controle e bateria, além de um cordão de ouro.

Dois jovens, de 21 e 25 anos, e um homem de 31 foram detidos e encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.