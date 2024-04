Um foragido da Justiça de 28 anos foi preso, na tarde dessa quinta-feira (4) em Dores do Campo, durante uma ação da Polícia Militar (PM) para localizar um jovem de 20 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio em Barroso.

A PM recebeu informações que o rapaz estaria escondido em uma casa no Bairro Paloma. As equipes foram ao endereço, cercaram o imóvel e viram algumas pessoas no local.

Um deles seria o foragido que estava com um mandado de prisão em aberto. Os militares chamaram os moradores, mas houve intenção movimentação quando as pessoas perceberam a presença policial.

Para evitar uma fuga, as equipes forçaram o portão de acesso e entraram na casa. O grupo foi abordado na área externa e o foragido foi preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia.

O jovem suspeito de envolvimento no homicídio em Barroso não estava na casa.