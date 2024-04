Um vigia foi agredido e dois assaltantes levaram cerca de R$ 100 mil de uma fábrica de móveis em Ubá, na noite dessa quinta-feira (4). Um dos ladrões estava armado. Ninguém foi detido.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que um roubo estava em andamento em uma fábrica na Avenida Senador Levindo Coelho, no Bairro Santa Alice.

Os policiais conversaram com o vigia do local que contou que, ao abrir o portão achando que era algum funcionário que chegava par ao serviço, foi surpreendido por dois suspeitos em uma moto.

Eles entraram no pátio da empresa e o passageiro desembarcou e agrediu o vigia com um soco. O condutor da moto estava com um revólver e anunciou o assalto. Três funcionários que estavam na fábrica no momento do assalto foram levados para dentro de uma sala.

Enquanto isso, um dos assaltantes acessou as outras dependências do setor administrativo da empresa e levou cerca de R$ 100 mil que estavam dentro de uma gaveta.

Logo depois eles fugiram pela Avenida em direção ao Fórum. A PM fez rastreamento, mas não localizou os assaltantes.