Nessa quinta-feira (4), um macaco-prego foi encontrado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em condições de maus-tratos, no município de Congonhas. O supeito, jovem de 26 anos que estava com o animal, gravava conteúdos para as redes sociais oferecendo drogas e bebidas ao macaco.



Segundo as informações da corporação, o investigado havia sido denunciado pelas práticas anteriormente. Com as apurações, a equipe de policiais civis se deslocou até a casa do suspeito, localizada no Bairro Ideal, onde o animal foi encontrado "sofrendo maus tratos e sendo submetido a um alto nível de estresse, além de se encontrar sem água e comida".

Com apoio do Corpo de Bombeiros Militares e da veterinária Carla Sassi, ele foi levado para receber os cuidados necessários. Segundo a veterinária, o animal estava em condições inapropriadas e com comportamento estereotipado de estresse, com a ponta da cauda o tempo inteiro na boca, como se fosse uma chupeta, além de estar ingerindo as próprias fezes. “Infelizmente esta é uma realidade comum no Brasil no que diz respeito aos macacos pregos ilegais”, destacou a veterinária.

A delegada de polícia responsável pelo caso, Juliana Aparecida Neto Fernandes, informou que o jovem foi conduzido para a unidade policial de Congonhas para as providências necessárias.