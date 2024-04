Uma moradora, que não teve a idade revelada, teve parte do corpo queimada após a casa em que mora pegar fogo nesse domingo (7), no Morro do Cristo, em Rio Novo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que ouviram um estrondo dentro da residência e, logo em seguida, viram o fogo e fumaça saindo do imóvel.

A casa de cinco cômodos foi tomada pelas chamas e a Defesa Civil fez uma vistoria técnica no local, mas não foi informado o resultado da ação.

Os bombeiros disseram que o local era de difícil acesso e havia riscos de colapso da estrutura. O incêndio foi controlado durante a madrugada desta segunda-feira (8).

A proprietária da residência foi a única pessoa ferida e foi encaminhada para atendimento no hospital da cidade. O nome dela não foi revelado.