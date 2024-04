Um cachorro morreu após o apartamento em que ele estava pegar fogo em Conselheiro Lafaiete, na tarde desse domingo (7).

Não há informações sobre o que teria causado o incêndio, que será investigado. Nenhum morador ficou ferido e houve danos materiais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o apartamento fica no 6º andar de um prédio no Bairro São Sebastião, tinha oito cômodos e dois foram completamente consumidos pelas chamas.

As equipes agiram rapidamente para evitar que o fogo se espalhasse pelo restante do imóvel e outros apartamentos.