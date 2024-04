Um violento episódio aconteceu em Astolfo Dutra no final da tarde deste domingo (07) em um sítio alugado por um grupo de jovens da cidade de Ubá, deixando um adolescente morto e um jovem de 18 anos gravemente ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem de 18 anos, recebeu cinco disparos, sendo atingido no abdômen, na lombar e na nádega. Ele foi levado para o Hospital de Cataguases, onde recebeu os primeiros socorros e seu estado de saúde é considerado estável. Segundo seu relato, quatro homens encapuzados chegaram ao sítio em um veículo e começaram a atirar contra o grupo que estava no local.

Além do ferido, outros dois homens, de 27 e 29 anos, conseguiram escapar sem ferimentos graves. Entretanto, durante as investigações, a polícia encontrou um carregador alongado de pistola 9 mm no interior do veículo de um deles. Ambos corroboraram a versão do jovem ferido sobre os eventos que se desenrolaram no sítio.

No local do crime, os policiais encontraram o corpo de um adolescente de 17 anos, identificado como Henrico Casarin Vilela, que apresentava múltiplas perfurações de arma de fogo, indicando uma possível execução. Além disso, três motocicletas pertencentes às vítimas foram encontradas incineradas, juntamente com cartuchos e munições espalhados pela área.

A Polícia Militar continua em busca dos autores do crime, que ainda não foram identificados. Suspeita-se que o incidente possa estar relacionado a um acerto de contas, uma vez que todas as vítimas possuem histórico de envolvimento com drogas e passagens pela polícia.

O caseiro do sítio não foi localizado até o momento. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos necessários e liberar o local. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.