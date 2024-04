Um homem de 30 anos foi morto com tiros na cabeça, costas e braço no início da madrugada desta terça-feira (9), em Viçosa. Ele tinha passagens policiais por porte e posse ilegal de arma de fogo, além de tráfico de drogas e roubo.

Moradores do Bairro Bom Jesus acionaram a Polícia Militar (PM) pelo 190 e contaram que ouviram diversos disparos de arma de fogo. As equipes foram para o local e localizaram o corpo do homem caído na Travessa Félix, já sem sinais vitais.

Segundo informações recebidas pela PM, os suspeitos do crime chegaram em uma moto, mataram a vítima e depois fugiram pela Rua São Vicente. Em seguida acessaram a Rua Nossa Senhora Aparecida, quando uma terceira pessoa embarcou no veículo e todos fugiram pela Josefino F. Freitas, quando tomaram um rumo ignorado.

A perícia foi acionada e recolheu diversos cartuchos vazios de calibre 9mm, um molho de chaves e um celular que estava na mão da vítima. O corpo foi liberado após os trabalhos.

A PM realizou diligências, mas ninguém foi detido até o momento.