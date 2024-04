Um motorista de carreta, de 56 anos, ficou levemente ferido após bater lateralmente em um carro na noite dessa segunda-feira (8), na BR-116, em Muriaé.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do km 703, o motorista do carro, de 32 anos, invadiu a contramão da rodovia e bateu na lateral da carreta, que seguia no sentido oposto.

A pista precisou ficar interditada parcialmente por 30 minutos.

O condutor da carreta teve lesões leves e foi socorrido pela ambulância da concessionária para atendimento médico. O motorista do carro não se feriu.