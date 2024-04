Duas operações contra investigados por participação no jogo do bicho foram realizadas em Viçosa e outras cidades da Zona da Mata na manhã desta quarta-feira (10). Munições, armas de fogo e dinheiro foram apreendidos, além de prisões em flagrante.

Os nomes de todas as cidades onde as ações foram realizadas não foram revelados, assim como os envolvidos.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os alvos são empresários e também agentes públicos da área de segurança. As operações “Jogo Duplo” e “Deu Zebra” foram realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata.

Na Operação “Jogo Duplo”, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências e locais de trabalho de agentes públicos da área de segurança, que são investigados pela participação em infrações penais diversas, notadamente organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e jogo do bicho.

Já na Operação “Deu Zebra”, foram cerca de 16 mandados de busca e apreensão cumpridos em residências e locais de trabalho de empresários, investigados por participação nas mesmas práticas.

Até o momento, foram apreendidas quantias significativas de dinheiro, que não tiveram os valores revelados, armas de fogo e munições, além de prisões em flagrante. As ações estão em andamento.

Participam das operações cinco promotores de Justiça, seis delegados de Polícia, aproximadamente 50 policiais das Tropas Especializadas da Polícia Civil de Minas Gerais, sendo 20 policiais do Departamento Estadual de Operações Policiais (Deoesp), 8 agentes do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e à Fraudes (Deccof), 12 policiais civis do 1º Departamento de Polícia Civil da Capital, 2 delegados de Polícia de Viçosa/MG, 6 policiais militares do GCOC 4R, 9 militares do GER (Militares do Grupo Especializado em Recobrimento), 5 policiais militares da Corregedoria da Polícia Militar, 6 policiais militares da 10 ª CIA Independente de Viçosa/MG e 2 policiais militares de Ubá.

Nomes

O MPMG explicou que o nome Jogo Duplo faz alusão àqueles investigados que, mesmo ocupando cargos importantes no Estado, também se dedicam a auxiliar empreitadas criminosas diversas, atuando, em tese, “dos dois lados”.

Já o nome Deu Zebra remete àqueles investigados pela prática do popularmente chamado jogo do bicho, em um cenário aparente de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção de servidores públicos.



Veja abaixo fotos dos materiais que foram apreendidos nas operações:

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

FOTO: Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação - Materiais apreendidos nas operações na Zona da Mata

Tags:

combate | Polícia