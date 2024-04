Uma carreta carregada com produtos químicos saiu da pista e caiu em um barranco na BR-116, na manhã desta quarta-feira (10), em Muriaé. O passageiro ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido quando a carga começou a entrar em combustão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não tinha o curso específico para o transporte de produtos químicos. O acidente não afetou o trânsito e a rodovia não precisou ser interditada.

A PRF contou que, por volta das 6h30, no km 668, o condutor perdeu o controle da direção, o veículo saiu da rodovia e tombou às margens da rodovia. A carreta estava carregada com produtos químicos, sendo tinta inflamável, ácido, verniz, solvente, entre outros. O veículo seguia de Guarulhos, em São Paulo, para Salvador na Bahia.

Além do motorista, de 40 anos, um passageiro estava na carreta e ficou preso às ferragens. Quando ele era socorrido, parte da carga começou a entrar em combustão e foi necessária a ação do Corpo de Bombeiros para apagar o foco de incêndio.

O passageiro foi retirado e conduzido pela ambulância da concessionária EcoRioMinas, que administra a rodovia, para o Hospital São Paulo em Muriaé. O nome dele não foi revelado. Já o motorista teve pequenas lesões e não precisou de atendimento médico.

A PRF informou que fará o laudo pericial do acidente e tomará as medidas necessárias com relação ao transporte rodoviário de produtos considerados perigosos pela legislação, pois o motorista não tinha o curso necessário para o transporte.