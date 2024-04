O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a interdição parcial do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Jorge Vaz, em Barbacena. A Unidade abriga detentos diagnosticados com alguma doença mental. A decisão inclui ainda o Centro de Apoio Médico e Pericial (CAMP), localizado em Ribeirão das Neves.

A medida foi tomada a partir da avaliação de algumas legislações e recomendações, como a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 487, de 15 de fevereiro de 2023, que “Institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei nº 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança”. Assim, a partir de agora, as unidades de

Barbacena e Ribeirão das Neves não têm permissão para admitir novos pacientes para internação provisória ou decorrente de medida de segurança com sentença definitiva.

Os requerimentos de internação em tais estabelecimentos serão anulados após a publicação de uma portaria nesta quarta-feira (10). Novas vagas devem ser requisitadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Já as internações provisórias ou decorrentes de medida de segurança devem ser realizadas em leitos hospitalares de saúde mental ou em locais similares.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), porém não obteve retorno até a publicação desta matéria.