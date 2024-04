Nessa quarta-feira (10), um homem de 40 anos morreu após ser esfaqueado no Bairro Albertina, em Conselheiro Lafaiete. Ele teria sido socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) conseguiu localizar o suspeito, homem de 38 anos, que foi detido e levado à Delegacia de Polícia.

Ainda na quarta, no período da noite, a PMMG foi acionada, pois um homem de 42 anos foi vítima de tentativa de homicídio no Bairro São Jorge. De acordo com a ocorrência, dois suspeitos, sendo um adolescente de 17 anos e um homem de idade nao identificada, foram até a casa da vítima e dispararam com arma de fogo.

Durante o ataque, um dos disparos atingiu o ombro dele, que foi socorrido e permanece em estado grave no hospital.

A Polícia Militar localizou e deteve o adolescente. Com ele, a arma de fogo e a motocicleta, furtada anteriormente, utilizadas no crime foram apreendidas.

O suspeito confessou a tentativa de homicídio, alegando ter sido motivado por uma briga em data anterior, onde a vítima o teria ameaçado.

As buscas ao segundo envolvido continuam em andamento.