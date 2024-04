Um suspeito de tráfico de drogas, sem idade revelada, foi detido após fugir e jogar uma sacola com pinos de cocaína no chão, no Bairro Vila Caxias, em Além Paraíba, no início da noite dessa quinta-feira (11).

A Polícia Militar (PM) fazia um patrulhamento pela região e recebeu informações que duas pessoas venderiam drogas na Rua José Malaquias da Silva. Os suspeitos fugiram e um deles jogou uma sacola plástica com 40 pinos com cocaína em pó.

Ele foi abordado na Rua Braulino Silva e contido. Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia em Leopoldina.



