Um homem de 55 anos foi agredido com golpes de martelo ao ter o celular roubado na madrugada desta sexta-feira (12), no Bairro Vila Aprazível, em Visconde do Rio Branco.

À Polícia Militar (PM) a vítima contou que voltava de casa sozinho e a pé quando foi surpreendido pelo ladrão. O homem então foi agredido na cabeça e braços com golpes de martelo e teve o celular roubado.

A PM fez o rastreamento e o ladrão, um jovem de 18 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia. O celular roubado foi recuperado.