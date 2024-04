Uma mulher de 31 anos foi detida pela Polícia Militar (PM) por suspeita de comercializar drogas no centro de Conselheiro Lafaiete. O caso ocorreu nessa quinta-feira (11), quando a PM apreendeu 72 pedras de crack.

No mesmo dia, durante patrulhamento policial, dois adolescentes, de 14 e 15 anos, também foram detidos por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, a dupla foi abordada com seis buchas e uma porção de maconha no Bairro São João.

Tags:

Drogas | Polícia